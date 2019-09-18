На Варшавском шоссе водитель, решивший выяснить отношения со своим оппонентом, получил выстрел сигнальным патроном в горло. Знакомая пострадавшего обратилась в полицию, и стрелка задержали.

На Варшавском шоссе дорожный конфликт закончился выстрелом сигнальным патроном в горло.По информации пресс-службы МВД по ЮЗАО Москвы, выстрелу предшествовал дорожный конфликт. Водители не поделили дорогу, и один из них, разозлившись, выбежал пообщаться со своим оппонентом с глазу на глаз.Сидевший в автомобиле мужчина решил избежать непосредственного контакта, выстрелил сигнальным патроном и спешно уехал.Заряд попал пострадавшему в горло, патрон застрял в одежде и некоторое время горел, пока его не удалось потушить. Мужчине понадобилась медицинская помощь, и его госпитализировали.Знакомая водителя обратилась в полицию. Вскоре стрелка задержали в Подмосковье и изъяли у него "предмет, схожий с травматическим оружием".Обладатель пистолета стал подозреваемым по уголовному делу, возбужденному по статье "Хулиганство". Мужчина был отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.