Выплаты для педагогов по программе Земский учитель освободят от налогов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В среду, 18 сентября, нижняя палата одобрила поправки в Налоговый кодекс.

Выплаты для педагогов по программе "Земский учитель" освободят от налогов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. В среду, 18 сентября, нижняя палата одобрила поправки в Налоговый кодекс.Законопроект рассматривается в рамках реализации посланияпрезидента федеральному собранию, отметил спикер Госдумы."Расширяются основания предоставления налоговых вычетовпри приобретении жилья – их смогут получить граждане, которые воспользовалисьгоспрограммами помощи заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации", -сказал Володин парламентским журналистам.Кроме того, упрощается процесс подтверждения прав на льготуили вычет при уплате налогов для многодетных семей. Вместо родителей этим будутзаниматься уполномоченные органы, пояснил Володин.По словам спикера, это оградит семей от неправильногоначисления налогов и переплат. А с помощью многофункциональных центров россиянесмогут подавать документы на льготы по земельному, имущественному итранспортному налогам, рассказал Володин. Это дает возможность уйти от бумажнойволокиты, добавил спикер.Ко второму чтению в законопроект внесен ряд поправок. Вчастности, от налогов освобождаются выплаты для педагогов, участвующих впрограмме "Земский учитель". Она начнет действовать со следующегогода."Это позволит привлечь в сельскую местность новыхспециалистов и повысить качество образования на территории всей страны", -уверен председатель нижней палаты.При этом Володин напомнил, что аналогичное решение былопринято ранее для участников программы "Земский доктор".