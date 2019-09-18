Чтобы поднять с путей пассажира, упавшего под прибывающий поезд на станции Боровицкая, понадобилось около 45 минут. Движение на серой ветке было прервано, в настоящее время оно восстановлено.

Чтобы поднять с путей пассажира, упавшего под прибывающий поезд на станции "Боровицкая", понадобилось около 45 минут.Как сообщает "Интерфакс", ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, человек погиб. Чтобы извлечь его тело, пришлось отключить напряжение контактного рельса.Ранее сообщалось, что пассажир столичной подземки упал на рельсы перед прибывающим поездом. Это произошло в час пик на станции "Боровицкая". Нет точных данных, самостоятельно или случайно пассажир упал под поезд.Движение на серой ветке было прервано, в настоящее время оно восстановлено, сообщается на официальной странице в Twitter столичной подземки.