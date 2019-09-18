За прошедший период 2019 года на рынок выведено 107 тысяч кв.м премиальных новостроек.

Это больше, чем за аналогичный период прошлого года — в 2018 столько построили лишь за первое полугодие.Спрос на такую недвижимость в столице есть. Это подтверждают слова Полины Балашовой, директора по аналитике и ценообразованию "ИНТЕКО": "Столичные элитные новостройки остаются стабильно востребованными даже в условиях заметного увеличения предложения на рынке. По итогам 2019 г. в элитном сегменте ожидается рост спроса на 3-5% по сравнению с 2018 годом".Стоимость квадратного метра столичной недвижимости в сегментах "элит" и "премиум" увеличивается. В июле-августе 2019 года в премиум-классе она выросла на 2,3% по сравнению со вторым кварталом этого года, достигнув 541 тысячи рублей. В элит-классе рост составил 6,4% - метр такой недвижимости сейчас стоит 1192 тысячи рублей. Площадь же продаваемого жилья уменьшается: в среднем она снизилась на 4%. Не последнюю роль играет локация: 42% премиальных лотов, приобретаемых в столице, расположены в Пресненском районе. Около 30% проданной элитной недвижимости находится в Хамовниках.