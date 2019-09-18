В Казахстане тяжелый внедорожник провалился под плитку, уложенную на тротуар. Для вытаскивания машины из ловушки потребовалась специальная техника.

В Казахстане тяжелый внедорожник провалился под плитку, уложенную на тротуар.Самостоятельно автомобиль выбраться не смог, и его водителю пришлось вызывать специальную технику.Издание inAktau.kz, сославшись на информацию от полицейских, сообщило, что за рулем внедорожника находился работник "Мангистаумунайгаз". Причиной ДТП называется прорыв канализации, вызвавший проседание земли.