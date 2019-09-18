Директор должен заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей

Директор должен заплатить штраф в размере 20 тысяч рублейПрокуратура Гороховецкого района провела проверку соблюдения законодательства о труде в деятельности ООО «Инженерный центр».Специалисты ведомства выявили задолженность по выплате зарплаты, которая превысила 684 тысяч рублей перед 15 работниками за три месяца 2019 года.В адрес директора фирмы внесено представление. Заработную плату выплатили в полном объеме, одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.Кроме того, в отношении директора вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении. Он должен заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.