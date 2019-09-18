Директор должен заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей
Директор должен заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей
Прокуратура Гороховецкого района провела проверку соблюдения законодательства о труде в деятельности ООО «Инженерный центр».
Специалисты ведомства выявили задолженность по выплате зарплаты, которая превысила 684 тысяч рублей перед 15 работниками за три месяца 2019 года.
В адрес директора фирмы внесено представление. Заработную плату выплатили в полном объеме, одно должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении директора вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении. Он должен заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.