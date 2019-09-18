Несколько часов назад официальный Эр-Рияд заявил о наличии у него доказательств о причастности Ирана к атакам на свои нефтяные объекты. В Минобороны королевства сообщили, что это были высокоточные ракеты и беспилотники. Саудовская Аравия заявила, что в полном объеме восстановила поставки нефти своим клиентам.

Несколько часов назад официальный Эр-Рияд заявил о наличии у него доказательств о причастности Ирана к атакам на свои нефтяные объекты. В Минобороны Королевства сообщили, что это были высокоточные ракеты и беспилотники типа "Дельта Винг", летевшие на очень небольшой высоте, не из Йемена, а с севера, при поддержке Тегерана. Несколькими часами ранее Саудовская Аравия заявила, что в полном объеме восстановила поставки нефти своим клиентам. Это оказалось очень кстати для Трампа, который решил все-таки не открывать американские нефтяные резервы. Но от военной поддержки союзника Белый дом не отказывается: войска США в боеготовности, в Эр-Рияд вылетел госсекретарь Майк Помпео.Пять дней прошло с момента атаки по нефтезаводам, но почему-то только сегодня, 18 сентября, саудовские военные решили предъявить прессе доказательства. И как-то так совпало, что именно сегодня в Эр-Рияд прилетел госсекретарь США Майк Помпео. Едва он сошел с трапа, журналистам представили ракеты, которые если не выпущены с территории Ирана, то как минимум там произведены."У нас есть доказательства того, что атака была совершена не из Йемена. Иран попытался сфальсифицировать факты. Нападение на объекты Saudi Aramco произошло с севера при поддержке Ирана. Четыре крылатые ракеты были использованы для атаки на завод. Они были запущены с севера на юг на расстоянии 700 километров. Еще три ракеты достигли своей цели", — заявил представитель Министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малики.Эта пресс-конференция, по большому счету, формальность. Американцы для себя все решили, едва об атаках стало известно. Не разбираясь, сразу же обвинили Иран и с каждым днем у Вашингтона все сильней чешутся кулаки."Как сказал президент, мы не хотим войны, но мы готовы ко всему. Мы в полной боеготовности. Похоже, что за этими атаками стоял Иран. На данный момент наши разведслужбы изучают все улики", — заявил вице-президент США Майк Пенс.Главное виновных назначить, а доказательства как-нибудь найдутся — излюбленный за океаном прием. Вот и Трамп вводит очередные санкции:"Я только что поручил министру финансов существенно увеличить санкции против Ирана".Позицию Тегерана не слышат и слушать не особо хотят. Накануне Иран через посредников, посольство Швейцарии, направил Вашингтону ноту, объясняя свою непричастность."Если перед нашей страной нависнет угроза, наш ответ будет предельно ясным. Мы уже отвечали силой на американскую агрессию в прошлом и готовы повторить это снова", — заявил министр обороны Ирана Амир Хатами.Проучить Иран требуют от Трампа сенаторы. Заявление одно жестче другого звучат даже от друзей президента."Сложно поверить, что подобное могло произойти без благословения и прямого участия Ирана. Если мы хотим вернуть контроль над ситуацией, то мы должны предпринимать кардинально другие меры", — заявил сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм."Скачущая внешняя политика президента Трампа, которую он публикует в Twitter, а также информация о том, что США ждет решение Саудовской Аравии абсолютно неприемлема", — сообщил сенатор США от Демократической партии Марк Уорнер.Ответственность за атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии на себя взяли хуситы из Йемена, против которых Королевство и ведомая им коалиция воюет уже не первый год."Люди из Йемена показали продемонстрировали свою реакцию. Они попали в конкретное место, но ведь не попали в больницы, школы, базар. Они Они напали на промышленную площадку, чтобы предупредить Саудовскую Аравию", — сообщил президент Ирана Хасан Рухани.Не делать скоропалительных выводов и детально разобраться в случившемся призывает Франция. Президент Макрон, поговорив с саудовским принцем, направляет в Королевство своих экспертов, чтобы они помогли выяснить, кто стоит за атаками.С 1945 года человечество глобальную безопасность обсуждает на площадке генеральной ассамблеи ООН. Встреча представителей всех стран планеты, чтобы говорить о мире. Но поскольку штаб-квартира организации в штатах, а у Вашингтона, как известно, свой весьма специфический взгляд на вопросы миропорядка, ничего удивительного, что до сих пор не выданы визы ни президенту Ирана, ни министру иностранных дел. Похоже делегатов из Тегерана США решили просто не пускать на Генассамблею.