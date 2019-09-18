Госдума на пленарном заседании 18 сентября во втором чтении приняла законопроект о поддержке российских виноделов. Инициатива предполагает внесение поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Госдума на пленарном заседании 18 сентября во втором чтении приняла законопроект о поддержке российских виноделов. Инициатива предполагает внесение поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы.В соответствии с законом о поддержке российского виноделия, у отечественных производителей вина и виноматериалов появится возможность получать бюджетные субсидии и налоговые вычеты. Таким образом, инициатива не только поможет поддержать винодельческую отрасль страны, но и благотворно скажется на потребителях.Люди получат качественную отечественную продукцию, которая полностью, начиная с выращивания виноградной лозы, произведена в России. "У российских вин большой потенциал", – подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отметил, что перед государством стоит задача поддержать дальнейшее развитие этой перспективной отрасли. Это возможно, в том числе, и при помощи мер налоговой политики."Вина Кубани и Крыма должны стать лучшими брендами", – отметил спикер нижней палаты парламента.Напомним, инициатива о внесении изменений в Бюджетный и Налоговый кодексы России для поддержки российских виноделов была внесена правительством. В документе содержатся нормы, благодаря которым производители вина получат право на налоговые вычеты при условии надлежащего использования сырья.Ранее Вячеслав Володин отмечал, что принятие базового законопроекта "О развитии виноградства и виноделия в России" поможет сформировать единый комплексный подход к правовому регулированию этой сферы. Кроме того, благодаря документу будут ликвидированы пробелы в правовых нормах, управляющих отраслью на данный момент.