В ходе незаконной банковской деятельности злоумышленниками извлечен доход на общую сумму свыше 9 миллионов рублей...
«Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода свыше 9 миллионов рублей», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.
В ходе расследования уголовного дела установлено, что участники организованной группы, не имея специального разрешения Банка России, осуществляли банковские операции. Для этих целей они использовали подконтрольные им организации с признаками фиктивности, получая комиссионное вознаграждение в размере 13% от суммы денежных средств.
В ходе незаконной банковской деятельности злоумышленниками извлечен доход на общую сумму свыше 9 миллионов рублей.
По материалам сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».
К уголовной ответственности привлечены 8 участников организованной группы в возрасте от 26 до 59 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено в Зюзинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.
Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве
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