В ходе незаконной банковской деятельности злоумышленниками извлечен доход на общую сумму свыше 9 миллионов рублей...

«Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода свыше 9 миллионов рублей», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.В ходе расследования уголовного дела установлено, что участники организованной группы, не имея специального разрешения Банка России, осуществляли банковские операции. Для этих целей они использовали подконтрольные им организации с признаками фиктивности, получая комиссионное вознаграждение в размере 13% от суммы денежных средств.В ходе незаконной банковской деятельности злоумышленниками извлечен доход на общую сумму свыше 9 миллионов рублей.По материалам сотрудников УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».К уголовной ответственности привлечены 8 участников организованной группы в возрасте от 26 до 59 лет, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело направлено в Зюзинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28