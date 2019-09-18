Великобритания может перенести дату своего выхода из Евросоюза с 19 на 31 октября. Соответствующую резолюцию одобрил Европарламент. Однако взамен ЕС требует ряд уступок.

Великобритания может перенести дату своего выхода из Евросоюза с 19 на 31 октября. Соответствующую резолюцию одобрил Европарламент. Однако взамен ЕС требует ряд уступок, сообщает агентство ТАСС.Так, например, островное государство обязуется сохранить свободное перемещение через ирландскую границу. Это связано с защитой Соглашения Страстной Пятницы. Того самого, которое призвано урегулировать конфликт в Северной Ирландии и предоставляет этому региону некоторую автономию.Еще одно условие – даже если Великобритания будет выходить из ЕС по "жесткому" сценарию, то финансовые обязательства у Лондона все равно останутся. В этой связи Европарламент считает особенно важным сохранение рабочих мест и социальных благ для граждан ЕС, которые находятся на территории островного государства.Напомним, в 2016 году Великобритания провела референдум, посвященный выходу из Евросоюза. Большинство граждан проголосовали за Brexit. Однако страна может покинуть ЕС как "жестко", то есть разорвав все отношения с бывшими партнерами, так и "мягко". Это означает сохранение единого рынка и таможенного союза.