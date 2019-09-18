На собрании жильцов коттеджного поселка Всеволожский подрались председатель правления кооператива и председатель совета этого же кооператива. Камера наблюдения сняла на видео выяснение отношений топ-менеджеров.

На собрании жильцов коттеджного поселка "Всеволожский" председатель правления кооператива Олег Данилов напал на председателя совета этого же кооператива Кирилла Большакова.Очевидцы препятствовали агрессору, однако ему удавалось несколько раз вырываться и снова нападать.Издание 47news.ru взяло комментарии у противоборствующих сторон. По словам Большакова, у которого в итоге был сломан палец, Данилов уже несколько месяцев борется за власть, однако у него в суде слабые позиции и перспективы.В свою очередь, Олег Данилов рассказал, что давно искал личной встречи со своим оппонентом, поскольку тот обозвал его жену. "Считаю, что поступил по-мужски — грань не надо переходить. От него потребовал извинений. Это лично моя история", — сообщил напавший мужчина.От невольных участников потасовки на Данилова в полицию подано три заявления.В настоящее время на форуме коттеджного поселка жители оживленно обсуждают опубликованное видео потасовки и жалуются на то, что не могут получить отчет об использовании сданных на строительство инфраструктуры денег.