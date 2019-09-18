"Сегодня предприятие очень успешно развивается, это очень важно..."

Поздравить руководителей и коллектив предприятия приехали представители администрации Камешковского района, ведущих предприятий города, Ковровского электромеханического завода, Законодательного собрания Владимирской области.Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного Собрания Владимирской области: "Сегодня предприятие очень успешно развивается, это очень важно. Во-первых, это достойное количество рабочих мест — 250. Планируется создать еще порядка 80-ти рабочих мест в связи с тем, что производство завода расширяется. Наращивается линейка продукции, очень большой портфель заказов."Среди наименований продукции Камешковского механического завода - комплектующие для серийного выпуска и опытные образцы. Одна из самых популярных позиций - многофункциональный трактор ANT–4050. Для его серийного производства утвержден проект строительства производственного корпуса на территории индустриального парка Камешкова.