Певица поделилась на своей странице в Инстаграм пикантным снимком с отдыха. Кети Топурия восхитила поклонников точеной стройной фигурой и прекрасно выбранной локацией.

Певица поделиласьна своей странице в "Инстаграм" пикантным снимком с отдыха. Кети Топурия восхитилапоклонников точеной стройной фигурой и прекрасно выбранной локацией.На фото исполнительница позирует в белоснежном бикини убассейна с прекрасным видом, демонстрируя женственную фигуру. "Ну пока лето", – написала КетиТопурия.Некоторые поклонники предположили, что кадры былисделаны в 2018 году на Санторини. Тогда знаменитость еще встречалась с рэперомГуфом. Они расстались вскоре после того, как стало известно, что музыкантбыл неверен избраннице. Гуф не скрывал, что сожалеет о содеянном и не разизвинялся, но Кети Топурия заблокировала егов соцсетях.Фолловеры одарили звезду массой комплиментов. "Какая фигура", "Кети, ты просто шикарная, каквсегда", "Где-то сидит заблокированный Гуф и плачет", "Куколка", —прокомментировали публикацию подписчики.Напомним, в августе появились разговорыо том, что у Кети Топурии есть новый возлюбленный. Тогда певица опубликовала фото, на котором держалаза руку незнакомца.Как писали "Дни.ру", ранее Алексей Долматов (Гуф) поздравил певицу с 33-летием. Рэпер напомнил о своих чувствах. "Кэта!!! Я не могу тебя отметить, потому что заблокирован. С днем рождения! Спасибо! Я очень тебя любил! Счастья!!!" –высказался экс-избранник .