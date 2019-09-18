Певица поделилась
на своей странице в Инстаграм пикантным снимком с отдыха. Кети Топурия восхитила
поклонников точеной стройной фигурой и прекрасно выбранной локацией.
Певица поделилась
на своей странице в "Инстаграм" пикантным снимком с отдыха. Кети Топурия восхитила
поклонников точеной стройной фигурой и прекрасно выбранной локацией.
На фото исполнительница позирует в белоснежном бикини у
бассейна с прекрасным видом, демонстрируя женственную фигуру. "Ну пока лето", – написала Кети
Топурия.
Некоторые поклонники предположили, что кадры были
сделаны в 2018 году на Санторини. Тогда знаменитость еще встречалась с рэпером
Гуфом. Они расстались вскоре после того, как стало известно, что музыкант
был неверен избраннице. Гуф не скрывал, что сожалеет о содеянном и не раз
извинялся, но Кети Топурия заблокировала его
в соцсетях.
Фолловеры одарили звезду массой комплиментов. "Какая фигура", "Кети, ты просто шикарная, как
всегда", "Где-то сидит заблокированный Гуф и плачет", "Куколка", —
прокомментировали публикацию подписчики.
Напомним, в августе появились разговоры
о том, что у Кети Топурии есть новый возлюбленный. Тогда певица опубликовала фото, на котором держала
за руку незнакомца.
Как писали "Дни.ру", ранее Алексей Долматов (Гуф) поздравил певицу с 33-летием. Рэпер напомнил о своих чувствах. "Кэта!!! Я не могу тебя отметить, потому что заблокирован. С днем рождения! Спасибо! Я очень тебя любил! Счастья!!!" –
высказался экс-избранник .