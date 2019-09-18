Какие работы проведены в 13-ой школы? И есть ли подвижки по изменению её статуса? Все подробности - в следующих выпусках

Учебный год в детском саду. Первоклассников школы № 13 Гусь-Хрустального, в которой в августе этого года рухнул потолок, "распределили" по двум дошкольным учреждениям.ЧП произошло в августе, школу из соображений безопасности пришлось закрыть и экстренно решать вопросы организации учебного процесса. Так, к примеру, один из первых классов аварийной школы разместили в детском саду № 23 "Ромашка". Одну из групп превратили в класс, организовали горячее питание, для первоклашек действует продлёнка. По словам педагогов, для ребят (а многие ходили именно в этот детский сад), процесс адаптации к школе стал даже более лёгким. Мера вынужденная. И скорее всего, этот учебный год дети проведут в детсадовских стенах.Светлана Сметанкина, замглавы администрации Гусь-Хрустального по социальным вопросам: "С родителями говорили, со стороны родителей тоже вопросов нет. Здесь нужно сказать большое спасибо администрации детских садов за то, что максимально быстро помогли оборудовать, адаптировать эти помещения для работы. Уже с школьниками, с первыми классами."Другие классы школы № 13 сейчас учатся в школе № 16 Гусь-Хрустального. Весь педагогический коллектив перешёл вместе с учениками. Работают 2 администрации, и даже 2 штата сотрудников пищеблока. Для ребят действует вторая смена. Смогут ли школьники и педагоги вернуться в родные стены? Какие работы проведены в 13-ой школы? И есть ли подвижки по изменению её статуса? Напомним, школа оказалась в реестре памятников архитектуры 19-ого столетия? Все подробности - в следующих выпускахМария Платанюк. Вести-Владимир