Участники соревнований продемонстрировали судейской коллегии уровень владения навыками в выбранном виде спорта...
В Главном управлении МВД России по г. Москве состоялся лично-командный чемпионат по самозащите без оружия, за первенство в котором поборолись более 60 московских полицейских в составе 16 команд.
Самбо – это такой вид спортивного единоборства, который необходим полицейским в повседневной работе для обеспечения охраны общественного порядка в случае противодействия правонарушителям без применения оружия. Участники соревнований продемонстрировали судейской коллегии уровень владения навыками в выбранном виде спорта. По результатам полученных баллов были определены победители как личного, так и общекомандного зачета.
В церемонии награждения финалистов приняли участие заместитель начальника УРЛС ГУ МВД России по г. Москве – начальник УПП полковник внутренней службы Павел Параносенков и главный судья соревнований Дмитрий Силуянов.
По итогам чемпионата места распределились следующим образом:
В общекомандном зачете
1 место – ЦПП ГУ МВД России по г. Москве
2 место – ЦПП ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве
3 место – ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве
В личном первенстве
1 место – Денис Кулезнев (ЦПП ГУ МВД России по г. Москве)
2 место – Игорь Агузов (ЦПП ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве)
3 место – Алексей Славинский (ЦПП ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве)
Чемпионат по самбо завершился. Победителей ждали награды, подарки и фото на память.
Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве