Участники соревнований продемонстрировали судейской коллегии уровень владения навыками в выбранном виде спорта...

В Главном управлении МВД России по г. Москве состоялся лично-командный чемпионат по самозащите без оружия, за первенство в котором поборолись более 60 московских полицейских в составе 16 команд.Самбо – это такой вид спортивного единоборства, который необходим полицейским в повседневной работе для обеспечения охраны общественного порядка в случае противодействия правонарушителям без применения оружия. Участники соревнований продемонстрировали судейской коллегии уровень владения навыками в выбранном виде спорта. По результатам полученных баллов были определены победители как личного, так и общекомандного зачета.В церемонии награждения финалистов приняли участие заместитель начальника УРЛС ГУ МВД России по г. Москве – начальник УПП полковник внутренней службы Павел Параносенков и главный судья соревнований Дмитрий Силуянов.По итогам чемпионата места распределились следующим образом:В общекомандном зачете1 место – ЦПП ГУ МВД России по г. Москве2 место – ЦПП ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве3 место – ЭКЦ ГУ МВД России по г. МосквеВ личном первенстве1 место – Денис Кулезнев (ЦПП ГУ МВД России по г. Москве)2 место – Игорь Агузов (ЦПП ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве)3 место – Алексей Славинский (ЦПП ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве)Чемпионат по самбо завершился. Победителей ждали награды, подарки и фото на память.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве