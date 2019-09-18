Команда Владимирского филиала «Т Плюс» заняла первое место на Всероссийских соревнованиях оперативного персонала ТЭС с поперечными связями

Команда Владимирского филиала «Т Плюс» заняла первое место на Всероссийских соревнованиях оперативного персонала ТЭС с поперечными связями, проводившихся под эгидой Министерства энергетики РФ. Подведение итогов и официальная церемония закрытия соревнований состоялись 14 сентября в Москве.«На всех этапах соревнований команда не допускала больших потерь очков, а на некоторых – занимала призовые места. На четырех этапах наши специалисты показали самый максимальный результат. В итоге два участника команды получили звание «Лучший по профессии». Стабильные и высокие результаты позволили нам завоевать первое место», – рассказал руководитель команды, заместитель технического директора Владимирской ТЭЦ-2 Роман Влащенко.Лучшими специалистами в России по своей профессии были признаны: начальник смены котлотурбинного цеха Алишер Курбанов, начальник смены химического цеха Игорь Пименов. Также в состав команды Владимирского филиала под руководством Романа Влащенко вошли: начальник смены электростанции Алексей Андронов, начальник смены электрического цеха Андрей Кротов, начальник смены цеха АСУ ТП Юрий Ткачев, старшие машинисты котлотурбинного цеха Сергей Левшанов, Владимир Новиков.Соревнования состояли из восьми этапов, в ходе которых специалисты электростанции демонстрировали профессиональные знания и мастерство в нормальных режимах работы и аварийных ситуациях, при ликвидации условных аварий, навыки оказания доврачебной медицинской помощи, а также готовность к локализации и ликвидации возгорания оборудования.Кроме того, в ходе соревнований проверяли, насколько слаженно умеют работать команды-участницы во время прохождения этапа по командообразованию и при решении производственных задач. На так называемом «Нулевом этапе» владимирские энергетики также одержали победу.Отметим, что команда Владимирской ТЭЦ-2 не первый раз показывает отличный результат на соревнованиях подобного уровня. В 2017 году Владимирский филиал занял 2 место на Всероссийских соревнованиях оперативного персонала тепловых электростанций с парогазовыми установками (ТЭС с ПГУ).на правах рекламы