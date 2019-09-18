Накануне стало известно, что питерский Зенит все-таки заключил новое соглашение с нападающим Александром Кокориным, который вышел по УДО из колонии по делу о хулиганстве. При этом, как сообщают инсайдеры, зарплата форварда составит 135 млн рублей за сезон.

Накануне стало известно, что питерский "Зенит" все-таки заключил новое соглашение с нападающим Александром Кокориным, который вышел по УДО из колонии по делу о хулиганстве. При этом, как сообщают инсайдеры, зарплата форварда составит 135 млн рублей за сезон.Прежний контракт Кокорина с "Зенитом" истекло 30 июня 2019 года и он подписал новое соглашение с чемпионами России на правах свободного агента. Новые условия оказались почти в два раза хуже, чем ранее: как сообщает издание "Спорт-экспресс", футболисту положили 2,5 млн евро в год вместо 4 млн, как это было в прежнем контракте.Мало того, поскольку договор заключён не на целый год, а на меньший срок – Кокорин входит в сезон по его ходу, — то всего нападающий получил не 2,5, а 1,9 млн евро или 135 млн рублей.