Звезда сериала Молодежка Серафима Низовская объяснила, почему не нашла счастья в браке с актером Виталием Кудрявцевым. В студии программы Судьба человека на телеканале Россия 1 артистка опровергла сплетни, которые несколько лет муссируются в СМИ.

Звезда сериала "Молодежка" Серафима Низовская объяснила, почему не нашла счастья в браке с актером Виталием Кудрявцевым. В студиипрограммы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" артистка опровергла сплетни,которые несколько лет муссируются в СМИ.Ведущий шоку Борис Корчевников отметил, что много раз натыкалсяна информацию о том, что Виталий Кудрявцев променял Серафиму Низовскую надругую. Якобы разлучницей была популярная актриса Мария Куликова – именно с нейартист живет в настоящее время.Меж тем сама Серафимапояснила, что рассталась с мужем в 2011 году, тогда как Куликова в жизни Кудрявцевапоявилась только через несколько лет. Артистка отметила, что они с Виталием очень разные люди."Сразу было понятно, что мы очень разные, разные полюса,разные люди. Это начало обостряться с каждым месяцем совместного существования.Не получалось договориться, услышать друг друга. Какие-то претензии внутренние",– рассказала о причинах развода Серафима Низовская в сегодняшнем выпускеток-шоуПо словам Низовской, она хорошо общается с Марией. Артисткапризналась, что перестала волноваться, когда у ее экс-мужа появилась новаясупруга. Теперь Серафима спокойно отпускает к Виталию общего с ним ребенка. Мальчиквсегда возвращается от отца в хорошем настроении."У меня младший сын стал с таким удовольствием туда ездить.Он так подружился с Машей. У меня вызывает это очень теплые эмоции и радость. Потомучто у Маши есть сын, они дружат. Это прекрасно", – поведала Серафима Низовская вток-шоу