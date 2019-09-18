Звезда сериала Молодежка Серафима Низовская объяснила, почему не нашла счастья в браке с актером Виталием Кудрявцевым. В студии
программы Судьба человека на телеканале Россия 1 артистка опровергла сплетни,
которые несколько лет муссируются в СМИ.
Звезда сериала "Молодежка" Серафима Низовская объяснила, почему не нашла счастья в браке с актером Виталием Кудрявцевым. В студии
программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" артистка опровергла сплетни,
которые несколько лет муссируются в СМИ.
Ведущий шоку Борис Корчевников отметил, что много раз натыкался
на информацию о том, что Виталий Кудрявцев променял Серафиму Низовскую на
другую. Якобы разлучницей была популярная актриса Мария Куликова – именно с ней
артист живет в настоящее время.
Меж тем сама Серафима
пояснила, что рассталась с мужем в 2011 году, тогда как Куликова в жизни Кудрявцева
появилась только через несколько лет. Артистка отметила, что они с Виталием очень разные люди.
"Сразу было понятно, что мы очень разные, разные полюса,
разные люди. Это начало обостряться с каждым месяцем совместного существования.
Не получалось договориться, услышать друг друга. Какие-то претензии внутренние",
– рассказала о причинах развода Серафима Низовская в сегодняшнем выпуске
ток-шоу
По словам Низовской, она хорошо общается с Марией. Артистка
призналась, что перестала волноваться, когда у ее экс-мужа появилась новая
супруга. Теперь Серафима спокойно отпускает к Виталию общего с ним ребенка. Мальчик
всегда возвращается от отца в хорошем настроении.
"У меня младший сын стал с таким удовольствием туда ездить.
Он так подружился с Машей. У меня вызывает это очень теплые эмоции и радость. Потому
что у Маши есть сын, они дружат. Это прекрасно", – поведала Серафима Низовская в
ток-шоу