Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал дело актера Павла Устинова. Он сказал, что необходимо дождаться апелляции судебного решения. Также он подчеркнул, что Кремль не может повлиять на суд, поэтому администрация президента не является адресатом пикетов.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал дело актера Павла Устинова. Он сказал, что необходимо дождаться апелляции судебного решения.Он напомнил, что есть законное право не соглашаться с приговором и обжаловать его в вышестоящих инстанциях."Это право, насколько мы понимаем, было реализовано. Сейчас нужно дождаться, когда состоится рассмотрение апелляции", — отметил Песков.Также он подчеркнул, что Кремль не может повлиять на суд, поэтому администрация президента не является адресатом пикетов. По словам Пескова, он не видел акцию в поддержку Устинова, так как находится в Агентстве стратегических инициатив. На вопрос, почему люди выходят именно к администрации президента, пресс-секретарь ответил, что спрашивать об этом нужно у людей.Как сообщает РИА Новости, он призвал не делать "каких-то обобщающих выводов" о судебной системе России в целом. По его словам, в Кремле не фиксируют снижения доверия к суду.16 сентября суд приговорил 24-летнего актера Павла Устинова к 3,5 года колонии общего режима. Его признали виновным в применении насилия к омоновцу. Подсудимый вину не признал. По его словам, он не оказывал сопротивления при задержании.В соцсетях начался флешмоб в поддержку Устинова. Омбудсмен Татьяна Москалькова сказала, что изучит это дело. Секретарь генсовета "Единой России" Александр Турчак назвал приговор вопиющей несправедливостью.