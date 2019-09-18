О самых значимых событиях Москвы читайте в традиционном обзоре Дни.ру. Мы в курсе интересных мероприятий, который происходят в городе.
О самых значимых событиях Москвы читайте в традиционном обзоре "Дни.ру". Мы в курсе интересных мероприятий, который происходят в городе.
18 сентября, среда
В театре Модерн состоится
премьера постановки "Nirvana". Это спектакль-биография о жизни
рок-музыканта Курта Кобейна, где рассказывается история создания группы NIRVANA
и легендарных песен, а также о любви и отношениях Курта Кобейна и Кортни Лав. Как
говорят создатели, это спектакль о смерти культа и бессмертии рок-н-ролла, о
попытке выжить в окружении безумия, о становлении и саморазрушении кумира
поколений. Обо всем, что волнует каждого во время жизненных кризисов, способных
обрушиться на нас в любом возрасте. Режиссер Юрий Грымов говорит: "Прошло
15 лет со дня первого показа моего спектакля NIRVANA. Проект получил большой
отклик зрителей и критиков, имел коммерческий успех. Мы возвращаем его на
сцену, потому что темы, которые в нем затронуты, не теряют актуальности, а,
напротив, становятся острее".
Во Всероссийском музее
декоративно-прикладного и народного искусства с 18 сентября по 20 октября
пройдет Фестиваль китайской живописи Гунби. Публике будет представлено
творчество современных российских и китайских художников традиционной китайской
живописи в стиле Гунби, зародившемся около 2000 лет назад. Одно из главных
событий грядущего фестиваля – экспозиция работ и мастер-классы выдающегося
китайского мастера Ли Сяомина. Его работами восхищаются во всем мире, а
учебники и контуры используют все, кто создает картины в данном стиле. Также
будет большая программа бесплатных демонстраций и мастер-классов от российских
художников, индивидуальные экскурсии и чайные церемонии.
В Зарядье состоится концерт
итальянской музыки. Выступают Роман Минц (скрипка) и Андрей Гугнин
(фортепиано). В программе: Даллапиккола, Tartiniana №2, дивертисмент для
скрипки и фортепиано; Бузони, Cоната №2 для скрипки и фортепиано ми минор;
Респиги, Соната для скрипки и фортепиано си минор. Это будет музыка
пронзительной красоты и силы, удивительным, необъяснимым образом, оказавшаяся
за пределами "обычного", привычного концертного репертуара.
19 сентября, четверг
В Камерном зале Филармонии
состоится концерт "Звёзды XXI века". Выступают Александр Рамм
(виолончель) и Анна Одинцова (фортепиано). В программе: Бетховен, Соната № 2
для виолончели и фортепиано соль минор, соч. 5 № 2; Шопен, Соната для
виолончели и фортепиано соль минор, соч. 65; Бриттен, Сюита № 1 для виолончели
соло, соч. 72.
20 сентября, пятница
В Крокус Сити Холле шоу "Сны
Спящей красавицы" с прима-балериной Дианой Вишневой в главной роли. Это
современная постановка, гармонично дополненная мейнстримной электронной музыкой,
расскажет один из известнейших мировых сюжетов – историю "Спящей красавицы", но
в новом прочтении. Зрителей ждут самые современные технологии визуального
искусства, которые будут воплощать постоянные метаморфозы образов из снов
Спящей красавицы, безупречно повторяя движения танцоров на сцене благодаря
костюму-аватару и открывая новые горизонты в мире театральных постановок. Всемирно
известная прима-балерина Диана Вишнева исполнит роль принцессы Авроры.
В Детском музыкальном театре
имени Наталии Сац покажут оперу "Альцина, или волшебный остров". "Альцина"
Георга Фридриха Генделя в Театре Наталии Сац – одна из прекраснейших опер
барокко. Божественная музыка и поэтичный сюжет вдохновили режиссера Георгия
Исаакяна и дирижера Алевтину Иоффе поставить этот шедевр как специальный
спектакль для самой необыкновенной аудитории – для будущих мам. Посреди океана
скрыт остров волшебницы Альцины. Любого путника, попавшего сюда, она превращает
в камни, деревья, животных и цветы. И только рыцарю Руджеро удается избежать
этой участи. Великая волшебница влюбляется в него. Покинутая невеста Руджеро
Брадаманта бросается на его поиски. Череда любовных наваждений, ревность,
обиды, клятвы и прощения – причудливые повороты сюжета разворачиваются на
сцене, звучат восхитительной, идеальной музыкой.
В Государственном центральном
музее современной истории России откроется первая мультимедийная выставка
Никаса Сафронова "Иные миры". В экспозиции будет представлено более сотни
живописных и графических картин художника, созданных с конца 1990-х годов до настоящего
времени. Жанры самые разные: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетные
сюрреалистические композиции, среди которых есть и полотна в самобытном авторском
стиле dream vision. Экспозиция не будет иметь начала и конца благодаря бесшовной
проекции. Выставка будет работать до 19 января.
С 20 по 22 сентября в выставочном
центре "Сокольники" (павильон 7а) пройдет выставка "Великая
китайская каллиграфия". Гости смогут многое узнать о китайской культуре, письменности,
искусстве каллиграфии и древних традициях. Ведущие каллиграфы и художники
современного Китая будут показывать публики свое непревзойденное мастерство. Также
будут показаны работы из различных китайских провинций, от классических до
авангардных. Кроме того, состоятся мастер-классы, лекции, музыкальные
выступления и декламации китайской поэзии. Вход свободный.
21 сентября, суббота
В Парке Победы на
Поклонной горе состоится XV Всероссийский Форум ГТО. Двухдневный спортивный
фестиваль соберет более 35 корпоративных команд, которым предстоит выполнить
нормативы комплекса "Готов к труду и обороне". Участникам предстоит пройти 10
спортивных испытаний на силу, скорость, выносливость. Одно из главных испытаний
– кроссфит полоса препятствий. Найти подробную информацию и подать заявку на
корпоративное участие можно .
Автомузей "Моторы
Октября" откроет новое пространство, состоящее из двух залов: один из них
будет посвящен советскому автопрому, другой – американскому. Таким образом,
музей укрепит статус самого большого автомузея России. Зал автопрома США
познакомит посетителей с уникальными машинами, от Студебекера 1912 года до
одного из самых красивых произведений американского автодизайна Кадиллака Де
Вилль образца 1959 года, легендарного традиционного президентского автомобиля
Линкольн Континенталь и машиной американской мечты Шевроле Импала. Зал
советских автомобилей представит старенькие "Москвичи", "Запорожцы" и другие
знаковые автомобили советского автопрома. Здесь будут представлены не только
серийные модели советских автозаводов, но и редчайшие автомобили, сохранившиеся
в единственном экземпляре.
В Vegas City Hall состоится большой
сольный концерт Андрея Державина и группы "Сталкер". Андрей Державин
– автор хитов "Не плачь, Алиса!", "Журавли",
"Брат", "Катя-Катерина", "Чужая свадьба". В этом
году артист объявил о начале первого за 20 лет гастрольного тура. Андрей
рассказывает: "Наш концерт – отличная возможность для зрителей окунуться в
то время, когда Алисе и Кате-Катерине было по 16 лет, почувствовать себя
счастливыми и беззаботными, и еще раз убедиться в том, что все эти годы мы были
вместе". 90% программы – хорошо известные поклонникам хиты, но также будут
и новые композиции, которые войдут в новый альбом, который должен увидеть свет
в следующем году.
В дизайн-квартале "Флакон" состоится осенняя арт-ярмарка Happy market –
культурное городское арт-событие, объединяющее талантливых людей. Любителей
шоппинга ждет ярмарка мастеров, где можно будет приобрести уникальные товары
ручной работы: авторскую одежду, предметы интерьера, украшения, ювелирные
изделия, натуральную косметику, авторские открытки и постеры, керамику, сладкие
угощения и многое другое. Также эксперты и представители beauty-индустрии на
public talks, лекциях и мастер-классах раскроют самые актуальные вопросы моды,
макияжа, здорового образа жизни, саморазвития, самопознания и жизни в
мегаполисе. На втором этаже арт-ярмарки будет работать бесплатная beauty-зона с
консультациями стилистов и экспресс-макияжем для всех желающих. Стилисты
помогут разобраться в цветотипах и колористике и расскажут, как выглядеть
гармонично и аккуратно, одеваясь в соответствии с возрастом, особенностями телосложения
и ситуацией.
В Зарядье выступит дуэт "А&А"
с программой "Пляска смерти" на двух клавесинах. Анна Кискачи и Анастасия
Антонова доверяют клавесину любую музыку – от эпохи Ренессанса до наших дней.
Оказывается, что этот старинный инструмент обладает неограниченными
возможностями. А применение современных технологий позволяет клавесинному дуэту
звучать ярко и насыщенно в самых больших залах. Концерт с мистическим названием
Danse Macabre включает в себя танцы пяти веков – от старинных паван и гальярд
до Венгерской пассакалии Лигети, а венцом программы станет хит ансамбля –
"Пляска смерти" Сен-Санса, аранжированная дуэтом для клавесина в 4 руки.
22 сентября, воскресенье
В Малом театре состоится премьера комедии
"Игроки" по произведению Николая Гоголя. В провинциальном трактире,
куда приезжает шулер Ихарев, его ждет достойная компания таких же ловких
пройдох, как и он. В качестве жертвы идеально подходит молодой сын помещика
Глова. Но все идет в итоге не по шулерскому плану. Этот спектакль рассказывает о
том, что никогда нельзя быть уверенным в том, что не найдется тот, "который
тебя переплутает". В постановке почти весь актерский состав мужской,
однако она немного отступит от пьесы – в нем появится и женский персонаж.
23 сентября, понедельник
В Театре МДМ покажут бродвейский site-specific мюзикл "Первое свидание". Это
современный комедийный музыкальный спектакль о свидании вслепую. Формат
постановки необычен: site-specific мюзикл будет идти в том самом пространстве,
где по сюжету происходят события спектакля. В случае "Первого свидания" это
вовсе не традиционный театральный зал, а бар, в который превратится красивое
фойе Театра МДМ: зрители удобно расположатся за его столиками, а действие в
сопровождении джаз-бэнда будет разворачиваться прямо перед ними на расстоянии
вытянутой руки. Главные роли исполнят звезды мюзиклов.
В Московском Международном Доме
Музыки пройдет X Московский музыкальный фестиваль "Владимир Спиваков
приглашает". Владимир Спиваков открывает свой юбилейный московский
фестиваль в тандеме с давним другом и постоянным творческим партнером Денисом Мацуевым,
который исполнит сольную партию в монументальном Втором фортепианном концерте
Петра Ильича Чайковского. Во втором отделении программы под управлением
Владимира Спивакова прозвучит одна из симфоний Сергея Рахманинова. "Рахманинов
– гений огромного масштаба, – отмечает Владимир Спиваков. – Это один из самых
любимых композиторов во всем мире, и лично для меня – одна из путеводных звезд.
В его музыке всегда можно найти то, чего раньше не слышал и не видел, что-то
бездонное. Каждый раз, когда я возвращаюсь к его музыке, это праздник души".
24 сентября, вторник
В Театре на Юго-Западе покажут
спектакль "Любовь и голуби". Кузякин, отдыхая на море, влюбляется в
яркую "курортную" фифу, совсем не похожую на его деревенских женщин, и уходит
из дома. Но, нагулявшись на стороне, нерадивый муж затосковал по дому, по своей
жене Наденьке и по голубям. Постановка наполнена нежностью и теплом, окутана
лирикой народных песен и романтикой мелодий оркестра Поля Мориа.
В театре "Школа современной
пьесы" покажут спектакль "Русское горе…от ума". Постановка
весьма далека от классического первоисточника, пьесы Грибоедова, которую все
изучали, изучают и будут изучать в школе. Здесь Фамусов и Чацкий поют арии,
София танцует танго, Лиза исполняет куплеты, а хор комментирует происходящее не
хуже, чем в древнегреческой комедии.