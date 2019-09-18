О самых значимых событиях Москвы читайте в традиционном обзоре Дни.ру. Мы в курсе интересных мероприятий, который происходят в городе.

О самых значимых событиях Москвы читайте в традиционном обзоре "Дни.ру". Мы в курсе интересных мероприятий, который происходят в городе.18 сентября, средаВ театре Модерн состоитсяпремьера постановки "Nirvana". Это спектакль-биография о жизнирок-музыканта Курта Кобейна, где рассказывается история создания группы NIRVANAи легендарных песен, а также о любви и отношениях Курта Кобейна и Кортни Лав. Какговорят создатели, это спектакль о смерти культа и бессмертии рок-н-ролла, опопытке выжить в окружении безумия, о становлении и саморазрушении кумирапоколений. Обо всем, что волнует каждого во время жизненных кризисов, способныхобрушиться на нас в любом возрасте. Режиссер Юрий Грымов говорит: "Прошло15 лет со дня первого показа моего спектакля NIRVANA. Проект получил большойотклик зрителей и критиков, имел коммерческий успех. Мы возвращаем его насцену, потому что темы, которые в нем затронуты, не теряют актуальности, а,напротив, становятся острее".Во Всероссийском музеедекоративно-прикладного и народного искусства с 18 сентября по 20 октябряпройдет Фестиваль китайской живописи Гунби. Публике будет представленотворчество современных российских и китайских художников традиционной китайскойживописи в стиле Гунби, зародившемся около 2000 лет назад. Одно из главныхсобытий грядущего фестиваля – экспозиция работ и мастер-классы выдающегосякитайского мастера Ли Сяомина. Его работами восхищаются во всем мире, аучебники и контуры используют все, кто создает картины в данном стиле. Такжебудет большая программа бесплатных демонстраций и мастер-классов от российскиххудожников, индивидуальные экскурсии и чайные церемонии.В Зарядье состоится концертитальянской музыки. Выступают Роман Минц (скрипка) и Андрей Гугнин(фортепиано). В программе: Даллапиккола, Tartiniana №2, дивертисмент дляскрипки и фортепиано; Бузони, Cоната №2 для скрипки и фортепиано ми минор;Респиги, Соната для скрипки и фортепиано си минор. Это будет музыкапронзительной красоты и силы, удивительным, необъяснимым образом, оказавшаясяза пределами "обычного", привычного концертного репертуара.19 сентября, четвергВ Камерном зале Филармониисостоится концерт "Звёзды XXI века". Выступают Александр Рамм(виолончель) и Анна Одинцова (фортепиано). В программе: Бетховен, Соната № 2для виолончели и фортепиано соль минор, соч. 5 № 2; Шопен, Соната длявиолончели и фортепиано соль минор, соч. 65; Бриттен, Сюита № 1 для виолончелисоло, соч. 72.20 сентября, пятницаВ Крокус Сити Холле шоу "СныСпящей красавицы" с прима-балериной Дианой Вишневой в главной роли. Этосовременная постановка, гармонично дополненная мейнстримной электронной музыкой,расскажет один из известнейших мировых сюжетов – историю "Спящей красавицы", нов новом прочтении. Зрителей ждут самые современные технологии визуальногоискусства, которые будут воплощать постоянные метаморфозы образов из сновСпящей красавицы, безупречно повторяя движения танцоров на сцене благодарякостюму-аватару и открывая новые горизонты в мире театральных постановок. Всемирноизвестная прима-балерина Диана Вишнева исполнит роль принцессы Авроры.В Детском музыкальном театреимени Наталии Сац покажут оперу "Альцина, или волшебный остров". "Альцина"Георга Фридриха Генделя в Театре Наталии Сац – одна из прекраснейших опербарокко. Божественная музыка и поэтичный сюжет вдохновили режиссера ГеоргияИсаакяна и дирижера Алевтину Иоффе поставить этот шедевр как специальныйспектакль для самой необыкновенной аудитории – для будущих мам. Посреди океанаскрыт остров волшебницы Альцины. Любого путника, попавшего сюда, она превращаетв камни, деревья, животных и цветы. И только рыцарю Руджеро удается избежатьэтой участи. Великая волшебница влюбляется в него. Покинутая невеста РуджероБрадаманта бросается на его поиски. Череда любовных наваждений, ревность,обиды, клятвы и прощения – причудливые повороты сюжета разворачиваются насцене, звучат восхитительной, идеальной музыкой.В Государственном центральноммузее современной истории России откроется первая мультимедийная выставкаНикаса Сафронова "Иные миры". В экспозиции будет представлено более сотниживописных и графических картин художника, созданных с конца 1990-х годов до настоящеговремени. Жанры самые разные: пейзажи, натюрморты, портреты, сюжетныесюрреалистические композиции, среди которых есть и полотна в самобытном авторскомстиле dream vision. Экспозиция не будет иметь начала и конца благодаря бесшовнойпроекции. Выставка будет работать до 19 января.С 20 по 22 сентября в выставочномцентре "Сокольники" (павильон 7а) пройдет выставка "Великаякитайская каллиграфия". Гости смогут многое узнать о китайской культуре, письменности,искусстве каллиграфии и древних традициях. Ведущие каллиграфы и художникисовременного Китая будут показывать публики свое непревзойденное мастерство. Такжебудут показаны работы из различных китайских провинций, от классических доавангардных. Кроме того, состоятся мастер-классы, лекции, музыкальныевыступления и декламации китайской поэзии. Вход свободный.21 сентября, субботаВ Парке Победы наПоклонной горе состоится XV Всероссийский Форум ГТО. Двухдневный спортивныйфестиваль соберет более 35 корпоративных команд, которым предстоит выполнитьнормативы комплекса "Готов к труду и обороне". Участникам предстоит пройти 10спортивных испытаний на силу, скорость, выносливость. Одно из главных испытаний– кроссфит полоса препятствий. Найти подробную информацию и подать заявку накорпоративное участие можно .Автомузей "МоторыОктября" откроет новое пространство, состоящее из двух залов: один из нихбудет посвящен советскому автопрому, другой – американскому. Таким образом,музей укрепит статус самого большого автомузея России. Зал автопрома СШАпознакомит посетителей с уникальными машинами, от Студебекера 1912 года доодного из самых красивых произведений американского автодизайна Кадиллака ДеВилль образца 1959 года, легендарного традиционного президентского автомобиляЛинкольн Континенталь и машиной американской мечты Шевроле Импала. Залсоветских автомобилей представит старенькие "Москвичи", "Запорожцы" и другиезнаковые автомобили советского автопрома. Здесь будут представлены не толькосерийные модели советских автозаводов, но и редчайшие автомобили, сохранившиесяв единственном экземпляре.В Vegas City Hall состоится большойсольный концерт Андрея Державина и группы "Сталкер". Андрей Державин– автор хитов "Не плачь, Алиса!", "Журавли","Брат", "Катя-Катерина", "Чужая свадьба". В этомгоду артист объявил о начале первого за 20 лет гастрольного тура. Андрейрассказывает: "Наш концерт – отличная возможность для зрителей окунуться вто время, когда Алисе и Кате-Катерине было по 16 лет, почувствовать себясчастливыми и беззаботными, и еще раз убедиться в том, что все эти годы мы быливместе". 90% программы – хорошо известные поклонникам хиты, но также будути новые композиции, которые войдут в новый альбом, который должен увидеть светв следующем году.В дизайн-квартале "Флакон" состоится осенняя арт-ярмарка Happy market –культурное городское арт-событие, объединяющее талантливых людей. Любителейшоппинга ждет ярмарка мастеров, где можно будет приобрести уникальные товарыручной работы: авторскую одежду, предметы интерьера, украшения, ювелирныеизделия, натуральную косметику, авторские открытки и постеры, керамику, сладкиеугощения и многое другое. Также эксперты и представители beauty-индустрии наpublic talks, лекциях и мастер-классах раскроют самые актуальные вопросы моды,макияжа, здорового образа жизни, саморазвития, самопознания и жизни вмегаполисе. На втором этаже арт-ярмарки будет работать бесплатная beauty-зона сконсультациями стилистов и экспресс-макияжем для всех желающих. Стилистыпомогут разобраться в цветотипах и колористике и расскажут, как выглядетьгармонично и аккуратно, одеваясь в соответствии с возрастом, особенностями телосложенияи ситуацией.В Зарядье выступит дуэт "А&А"с программой "Пляска смерти" на двух клавесинах. Анна Кискачи и АнастасияАнтонова доверяют клавесину любую музыку – от эпохи Ренессанса до наших дней.Оказывается, что этот старинный инструмент обладает неограниченнымивозможностями. А применение современных технологий позволяет клавесинному дуэтузвучать ярко и насыщенно в самых больших залах. Концерт с мистическим названиемDanse Macabre включает в себя танцы пяти веков – от старинных паван и гальярддо Венгерской пассакалии Лигети, а венцом программы станет хит ансамбля –"Пляска смерти" Сен-Санса, аранжированная дуэтом для клавесина в 4 руки.22 сентября, воскресеньеВ Малом театре состоится премьера комедии"Игроки" по произведению Николая Гоголя. В провинциальном трактире,куда приезжает шулер Ихарев, его ждет достойная компания таких же ловкихпройдох, как и он. В качестве жертвы идеально подходит молодой сын помещикаГлова. Но все идет в итоге не по шулерскому плану. Этот спектакль рассказывает отом, что никогда нельзя быть уверенным в том, что не найдется тот, "которыйтебя переплутает". В постановке почти весь актерский состав мужской,однако она немного отступит от пьесы – в нем появится и женский персонаж.23 сентября, понедельникВ Театре МДМ покажут бродвейский site-specific мюзикл "Первое свидание". Этосовременный комедийный музыкальный спектакль о свидании вслепую. Форматпостановки необычен: site-specific мюзикл будет идти в том самом пространстве,где по сюжету происходят события спектакля. В случае "Первого свидания" этововсе не традиционный театральный зал, а бар, в который превратится красивоефойе Театра МДМ: зрители удобно расположатся за его столиками, а действие всопровождении джаз-бэнда будет разворачиваться прямо перед ними на расстояниивытянутой руки. Главные роли исполнят звезды мюзиклов.В Московском Международном ДомеМузыки пройдет X Московский музыкальный фестиваль "Владимир Спиваковприглашает". Владимир Спиваков открывает свой юбилейный московскийфестиваль в тандеме с давним другом и постоянным творческим партнером Денисом Мацуевым,который исполнит сольную партию в монументальном Втором фортепианном концертеПетра Ильича Чайковского. Во втором отделении программы под управлениемВладимира Спивакова прозвучит одна из симфоний Сергея Рахманинова. "Рахманинов– гений огромного масштаба, – отмечает Владимир Спиваков. – Это один из самыхлюбимых композиторов во всем мире, и лично для меня – одна из путеводных звезд.В его музыке всегда можно найти то, чего раньше не слышал и не видел, что-тобездонное. Каждый раз, когда я возвращаюсь к его музыке, это праздник души".24 сентября, вторникВ Театре на Юго-Западе покажутспектакль "Любовь и голуби". Кузякин, отдыхая на море, влюбляется вяркую "курортную" фифу, совсем не похожую на его деревенских женщин, и уходитиз дома. Но, нагулявшись на стороне, нерадивый муж затосковал по дому, по своейжене Наденьке и по голубям. Постановка наполнена нежностью и теплом, окутаналирикой народных песен и романтикой мелодий оркестра Поля Мориа.В театре "Школа современнойпьесы" покажут спектакль "Русское горе…от ума". Постановкавесьма далека от классического первоисточника, пьесы Грибоедова, которую всеизучали, изучают и будут изучать в школе. Здесь Фамусов и Чацкий поют арии,София танцует танго, Лиза исполняет куплеты, а хор комментирует происходящее нехуже, чем в древнегреческой комедии.