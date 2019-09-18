Таисия Повалий и Белорусские песняры поздравили Гомель с Днем города. Местные жители были в восторге. Народную артистку Украины они приветствовали стоя, долго не отпускали, а цветы после выступления певица увозила на машине. При этом свои же, земляки, забросали певицу камнями...

Таисия Повалий и "Белорусские песняры" поздравили Гомель с Днем города. Местные жители были в восторге. Народную артистку Украины они приветствовали стоя, долго не отпускали, а цветы после выступления певица увозила на машине. При этом свои же, земляки, забросали певицу камнями..."Очень радостно видеть Таечку счастливой! Пусть красивые песни о любви объединяют наши народы", "Лучшая и самая любимая Тая порадовала Гомель!", – отметили благодарные гомельчане в социальных сетях.Тая стала украшением празднования 877-летия Гомеля. Четыре песни она исполнила на украинском языке. Белорусы их принимали очень тепло. Среди гостей Дня города был замечен мэр Чернигова.Казалось бы, украинцы должны радоваться, что их народная артистка так любима, востребована, популярна в других странах, что пропагандирует украинскую музыку, язык, культуру. Но они вместо этого стали снова поливать Таю ядом и называть концерт, на котором публика рукоплескала стоя, позором.Зачинщиком стал называющий себя "политологом" Алексей Голобуцкий. Он на своей странице в социальных сетях стал обсуждать внешний вид любимой народом певицы, позволяя себе не лучшие выражения.Супруг и продюсер певицы Игорь Лихута справедливо возмутился и ответил наглецу. "Я долго терпел, не обращал внимание на его хамство и выпады, но это перешло все границы! – врезал обидчику Лихута. – Для меня это не человек, а кусок ***! Мне кажется, он психически нездоров, у него какие-то отклонения".Многочисленные поклонники артистки согласились с Игорем. Они атаковали страницу "политолога", чтобы высказать негодование.Напомним, что Голобуцкий ненавидит все, что связано с Россией. Недавно он заявил: "Навальный как был имперским шовинистическим куском ***, там им и остался. Переживает, бедняга, как же это недокормленные военные будут эффективно уничтожать украинцев на оккупированных территориях и нелояльных власти россиян".Но какое отношение к России имеет проживающая в Киеве Повалий? За что он так ненавидит ее? Возможно, все дело в тайной любви, которой Голобуцкий боится. Ведь считается, что самые оголтелые гомофобы в душе хотят гомосексуальных связей. Так же и тут – не исключено, что именно песни Таи звучат у Алексея в машине, а ее фотографию он хранит у сердца.