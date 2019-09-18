С футбольным счетом 1:0 завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между минским Динамо и хабаровский Амуром. Минчане принимали дальневосточников на своем льду и победили лишь в овертайме.

С футбольным счетом 1:0 завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между минским "Динамо" и хабаровский "Амуром". Минчане принимали дальневосточников на своем льду и победили лишь в овертайме.Матч получился весьма упорным и обеим командам нельзя отказать в том, что они пытались забить. Но вратари и оборонительные порядки двух клубов в этот вечер были явно сильнее линий атаки. Победный гол забил минчанин Граньяни на 4-й минуте овертайма.Два других результата игрового дня КХЛ: "Витязь" – "Северсталь" – 4:1, "Динамо" (Рига) – "Локомотив" – 2:3.