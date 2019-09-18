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<a href="https://33live.ru/novosti/18-09-2019-malchik-otstaet-v-razvitii-yuliya-menshova-razotkrovennichalas-o-syne.html" target="_blank">Мальчик отстает в развитии: Юлия Меньшова разоткровенничалась о сыне</a> - Юлия Меньшова поучаствовала в передаче, посвященной ее отцу, прославленному режиссеру Владимиру Меньшову. Она раскрыла подробности личной жизни.