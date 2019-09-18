Однако представитель Минкульта не хотел, чтобы кого-то штрафовали, важно было просто сделать устное замечание

Однако представитель Минкульта не хотел, чтобы кого-то штрафовали, важно было просто сделать устное замечаниеСуд над МКУ «Благоустройство» прошёл в этот вторник, 17 сентября. Министерство культуры РФ подало в суд на владимирские власти за установку ярмарочных каруселей и ларьков возле соборов, которые являются памятниками ЮНЕСКО. Кроме того, Министерству не понравилась большая надпись о признании любви к областному центру и установка игровой площадки для детей в парке Липки. Все эти объекты тоже установили возле памятников, что категорически запрещается.Таким образом, муниципальное предприятие обязано платить штраф. Изначально грозила выплата в размере 2 миллионов рублей, но в итоге решением суда МУП придётся выплатить 500 тысяч рублей.При этом представитель Минкульта не хотел, чтобы предприятие штрафовали, важно было просто сделать устное замечание. Но суд обязал организацию выплатить деньги.