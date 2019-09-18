Место для постройки храма святой Екатерины в Екатеринбурге выберут 13 октября. Эту дату назвали сегодня депутаты гордумы, сообщает ГТРК Урал.

Место для постройки храма святой Екатерины в Екатеринбурге выберут 13 октября. Эту дату назвали сегодня депутаты гордумы, сообщает ГТРК "Урал".Обсуждение пройдет в виде общегородского опроса, пояснили организаторы мероприятия. Как известно, до этого уже выбрали три возможные площадки. У жителей города есть следующие варианты: территория бывшего Приборостроительного завода, расположенного на улице Горького, пустырь на перекрёстке улиц Фурманова и Белинского и территория за Макаровским мостом.Голосование планируется организовать в школьных зданиях на избирательных участках. Оно будет идти с 8 утра до 8 вечера. Для того, чтобы решение можно было считать принятым, участвовать в выборах должен как минимум один процент горожан.