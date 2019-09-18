Суздальское "Зарядье" будет построено. Сергей Сахаров опроверг информацию о том, что из-за задержки сроков строительства средства - 50 миллионов рублей - придется возвращать в Минстрой.

Суздальское "Зарядье" будет построено.Сергей Сахаров - глава администрации города опроверг информацию о том, что из-за задержки сроков строительства средства - 50 миллионов рублей - придется возвращать в Минстрой.По его словам,Московское архитектурное бюрона 2,5 месяцаопоздало с проектом. Он был представлен только 16 сентября.Сложности возникли на процессе согласования работ в особо охраняемых территориях.Отодвинули начало работ и торги. Только после второго аукциона определились с подрядчиком, но неожиданно4 компании, которые не участвовали в торгах, подали жалобы. Две из них уже ФАСпризнали необоснованными. Работы по строительству "Зарядья" начнутсяв ближайшие дни, уверяет Сергей Сахаров.Более того, Министерство культуры выделило Суздалю 13,5 миллионов долларов. Средства предоставитбанк БРИКС.Сергей Сахаров, глава администрации Суздаля: «На выделенные деньги будут отремонтированы 3 объекта культурного наследия, будут сделаны водные объекты - очистка и благоустройство, будут оборудованы две набережные с двух сторон по улице Пушкарской и по улице Варганова, очищены пруды по Запрудному переулку, также будет реконструированы две плотины - верхняя и нижняя, будет осуществлена подсветка 21 объекта и проведены мероприятия по благоустройству - это смотровые площадки, пешеходные зоны. Также будут проведены работы по организации коммунальной и транспортной инфраструктурыглавных улиц Суздаля».Екатерина Гусева