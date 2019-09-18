Суздальское "Зарядье" будет построено. Сергей Сахаров опроверг информацию
о том, что из-за задержки сроков строительства
средства - 50 миллионов рублей - придется возвращать в
Минстрой.
Суздальское "Зарядье" будет построено.
Сергей Сахаров - глава администрации города опроверг информацию о том, что из-за задержки сроков строительства средства - 50 миллионов рублей - придется возвращать в Минстрой.
По его словам,
Московское архитектурное бюро
на 2,5 месяца
опоздало с проектом. Он был представлен только 16 сентября.
Сложности возникли на процессе согласования работ в особо охраняемых территориях.
Отодвинули начало работ и торги. Только после второго аукциона определились с подрядчиком, но неожиданно
4 компании, которые не участвовали в торгах, подали жалобы. Две из них уже ФАС
признали необоснованными. Работы по строительству "Зарядья" начнутся
в ближайшие дни, уверяет Сергей Сахаров.
Более того, Министерство культуры выделило Суздалю 13,5 миллионов долларов. Средства предоставит
банк БРИКС.
Сергей Сахаров, глава администрации Суздаля: «На выделенные деньги будут отремонтированы 3 объекта культурного наследия, будут сделаны водные объекты - очистка и благоустройство, будут оборудованы две набережные с двух сторон по улице Пушкарской и по улице Варганова, очищены пруды по Запрудному переулку, также будет реконструированы две плотины - верхняя и нижняя, будет осуществлена подсветка 21 объекта и проведены мероприятия по благоустройству - это смотровые площадки, пешеходные зоны. Также будут проведены работы по организации коммунальной и транспортной инфраструктуры
главных улиц Суздаля».
Екатерина Гусева