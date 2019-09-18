У многодетной семьи из Покрова есть только одна комната - на восьмерых. При том, что поддержка демографии объявлена государственным приоритетом, решать квартирный вопрос им приходится в одиночку.

Шестеро детей и двое взрослых - на 13 квадратных метрах. Многодетная семья Шелухиных-Бревновых здесь же готовит, трое мальчиков-школьников поочередно делают уроки. Дети спят в три яруса. Отцу семейства Андрею - он сейчас на работе - приходится ложиться уже на полу. Вентиляции во всем доме нет в принципе. Поэтому вечная влажность и трудно дышать. Дети часто болеют. Семья безуспешно просит местные власти всего лишь дать им временное жилье. Пока они будут строить собственный дом.Екатерина Шелухина, мать шестерых детей: "Пособие у меня на шестерых детей 12 тысяч. Сейчас вот ребенок вырастет - будет три года - и буду получать еще 8 с лишним тысяч. И получаются совсем копейки. То есть нереально нам снимать квартиру."Раньше они квартиру снимали, три года назад - купили эту комнату на материнский капитал. Она в здании общежития, удобства - в коридоре. В общем же коридоре стоит и семейный шкаф с одеждой - больше негде. Тут же обустроили детский уголок для игр. Как смогли, облагородили душ. Пока отец и мать работают на тяжелом производстве - за детьми приглядывает бабушка.Валентина Бревнова, бабушка: "Ниоткуда помощи нету им, понимаете... Куда не обращаются, все отказы. Никто не сочувствует. Бвли бы у нас деньги, мы бы им, конечно, купили жилье. Но мы тоже - пенсионеры, на пенсию мы не можем. Я уже Кате говорю, чтобы каких-то спонсоров найти, чтобы кто-то помог."С трудом выбили по программе для многодетных семей участок под строительство дома. Сначала предлагали на болоте, пришлось ездить просить в Москву - в Администрацию президента. Теперь ждут получения субсидии на строительство. Но к их участку не подведены ни электричество, ни газ. Делать за свой счет? Снова годами ждать, живя в невыносимых условиях?Екатерина Шелухина, мать шестерых детей: "Ну опять же это строительство займет, в любом случае, не один год. И просим, конечно, временное жилье. Не знаем до кого достучаться, куда еще стучаться. Отказывают везде. Детям очень тяжело."В начале сентября пришел очередной ответ из администрации города Покров. В нем сообщают, что их очередь на получение жилья - номер 189. И на социальную выплату для постройки дома - тоже очередь. Еще пишут, что вентиляция в их нынешней комнате не была предусмотрена проектом. А дать временное жилье из маневренного фонда не имеют права - он предназначен, только, например, для погорельцев.Получается настоящий замкнутый круг... Площадью всего в 13 квадратных метров. И ценой - в благополучную жизнь шести малышей.Михаил Язынин, Андрей Синягин. Вести-Владимир