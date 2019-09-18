18.09.2019

2019-09-18 14:30:54

Москвичей предупредили о резком снижении давления

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сделал важное заявление о грядущей погоде в столице. Он сообщил, что в среду давление в городе достигнет "барического дна".



По данным , жители Москвы в эти дни будут подвержены резким колебаниям атмосферного давления. Это заметно скажется на самочувствии людей. Отмечается, что среда будет пасмурной. Ожидается кратковременный дождь. Температура воздуха прогреется до 13 градусов тепла.