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<a href="https://33live.ru/novosti/18-09-2019-muzh-dovel-do-slez-narod-trogatelnym-obrashheniem-k-netrebko-.html" target="_blank">Муж довел до слез народ трогательным обращением к Нетребко </a> - Семья поздравила оперную певицу с днем рождения. Анна Нетребко на свое 48-летие получила от мужа Юсифа Эйвазова и сына от первого брака Тьяго трогательный видеоролик.