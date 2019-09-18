Депутат Киевского городского совета от партии Свобода Игорь Мирошниченко усмотрел провокацию в том факте, что с ограды посольства России в столице Украины сняли колючую проволоку. Подобным жестом, считает он, российская сторона пытается опорочить честь Владимира Зеленского.

ДепутатКиевского городского совета от партии "Свобода"Игорь Мирошниченко усмотрел провокацию в том факте, что с ограды посольства России в столице Украины сняли колючую проволоку. Подобным жестом, считает он, российская сторона пытается опорочить честь Владимира Зеленского.С 2014 года российские дипломаты на Украине перешли в своего рода осадное положение. В дополнение к железным ставням на окнах здание дипломатической миссии было оборудовано колючей проволокой поверх забора.После того, как в должность президента Украины вступил Владимир Зеленский было принято решение избавиться от этого оборонительного элемента. Однако даже в таком шаге украинские политики усмотрели провокацию и повод для скандала. Депутат Киевского городского совета от партии "Свобода" Игорь Мирошниченко считает, что убирая колючую проволоку с забора российская сторона пытается опорочить честь украинского лидера."Россия пытается всячески продемонстрировать украинцам, что президент Зеленский является пророссийским – и поэтому нечего бояться стране-оккупанту, поэтому надо снять колючую проволоку", – цитирует "" парламентария. Из его слов выходит, что украинцы настолько привыкли к нападкам на Россию и все, что с ней связано, что даже банально соблюдение законов может восприниматься ими как измена.Материал дополняется.