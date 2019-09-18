Злоумышленник совместно с неустановленными лицами через пожарный въезд проник на территорию парковки и совершил хищение экскаватора-погрузчика...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Бирюлево Восточное и ГУ МВД России по г. Москве задержали 35-летнего приезжего, подозреваемого в краже строительной техники.В ОМВД России по району Бирюлево Восточное с заявлением о краже обратился генеральный директор одной из фирм. По словам заявителя, с охраняемой парковки на Липецкой улице неизвестный похитил экскаватор-погрузчик, принадлежащий организации. Ущерб составил 5 млн 500 тысяч рублей.В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали подозреваемого. Похищенное было изъято.Как установлено, злоумышленник совместно с неустановленными лицами через пожарный въезд проник на территорию парковки и совершил хищение.Следствием ОМВД России по району Бирюлево Восточное возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.В настоящее время сотрудниками полиции проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного, а также на установление, розыск и задержание возможных соучастников данного деяния.Расследование уголовного дела продолжается.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22