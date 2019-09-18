Президенту Украины Владимиру Зеленскому уже в самое ближайшее время придется объяснять своим избирателям, почему от страны отвернулись все зарубежные партнеры. Эксперты отмечают, что вины политика в этом нет – Запад просто устал от невыгодных для себя и абсолютно безрезультатных санкций против России.

Президенту Украины Владимиру Зеленскому уже в самое ближайшее время придется объяснять своим избирателям, почему от страны отвернулись все зарубежные партнеры. Эксперты отмечают, что вины политика в этом нет – Запад просто устал от невыгодных для себя и абсолютно безрезультатных санкций против России.Владимир Зеленский мечется между противоположными позициями, то выступая с жесткими заявлениями против России, то выражая готовность пойти на серьезные уступки ради мира в Донбассе. Тем временем лидеры западных стран меняют свою точку зрения менее стремительно, но более последовательно. Они дали понять, что настроены на улучшение отношений с Москвой."У каждой страны есть свои собственные интересы, уже пять лет их вынуждают жертвовать своими интересами, связанными с развитием взаимовыгодных отношений с Россией, ради Украины: "Вам выгодно торговать с Россией, но вы не торгуйте, потому что Украина против"... Это начинается надоедать", – цитирует политолога Юрия Светова.Он отметил, что кардинальных отличий стоит ожидать тогда, когда в западных странах сменится руководство, и для новых лидеров противостояние с Владимиром Путиным перестанет быть личным делом. Однако уже сейчас ситуация движется таким образом, что людям будет легко принять перемену в дружеском векторе своих стран."Важно то, что происходит поворот в общественном мнении европейцев, которые понимают, что быть безусловно на стороне Украины – не верный шаг", – подчеркнул Юрий Светов.Напомним, ранее политолог Иван Мезюхо назвал слова министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко об усталости европейцев от антироссийских санкций актом отчаяния. Дескать, таким образом тот попытался убедить европейцев продолжать попытки оказать экономическое давление на Москву.Однако практика показала, что Запад, и в первую очередь страны Евросоюза, устал от антироссийских санкций, которые не только не помогают ему добиться своих целей, но и вредны для его же экономики. Осознание этого факта совпало с приходом к власти на Украине . Это значит, что многие попробуют связать потерю европейской поддержки с политикой нового президента.