Водитель каршеринговой машины устроил гонки с полицейскими во дворах многоэтажек в подмосковном Долгопрудном. Задержать нарушителя не удалось, несмотря на помощь прохожих и автовладельца.

Водитель каршеринговой машины устроил гонки с полицейскими во дворах многоэтажек в подмосковном Долгопрудном. Задержать нарушителя не удалось, несмотря на помощь прохожих и автовладельца.Экономному водителю была дорога каждая минута, поэтому утром 17 сентября он промчался на красный сигнал светофора и тут же попался на глаза инспекторам. Останавливаться и каяться он не собирался, а потому направил арендованный Renault Kaptur во дворы, рассчитывая там оторваться от преследователей. Сделав пару кругов, он уперся в принципиального автовладельца, решившего положить конец погоне.Нарушитель быстро смекнул, что уговорами ничего не добьется, и бросился наутек. На пути у него встали водитель и случайный пешеход, но он умело обогнул их и скрылся. Преследователи в погонах только развели руками — догнать молодого человека они не смогли.В то же время установить его личность труда не составило, ведь его права зарегистрированы в базе каршеринговой компании.