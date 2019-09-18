В столице Казахстана Нур-Султане продолжается чемпионат мира по борьбе. Российская спортсменка Наталья Воробьева стала чемпионкой в весовой категории до 72 кг.

В столице Казахстана Нур-Султане продолжается чемпионат мира по борьбе. Российская спортсменка Наталья Воробьева стала чемпионкой в весовой категории до 72 кг.В финале Наталья взяла верх над украинкой Алиной Бережной. Воробьева во второй раз стала чемпионкой мира. Высшее достижение Натальи – победа на Олимпийских играх 2012. Серебро у Бережной, ранее выступавшей под фамилией Стадник. Бронзовые награды у японки Фуруити Масако и Па Ли Ха из Китая.Ранее коллекция наград сборной России пополнилась двумя бронзовыми медалями. Екатерина Полещук заняла третье место в весовой категории до 50 кг, а Ольга Хорошавцева в соревнованиях в весе до 55 кг.