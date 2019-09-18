Полиция Киева задержала мужчину, угрожавшего взорвать метромост через Днепр в столице Украины.

Полиция Киева задержала мужчину, угрожавшего взорвать метромост через Днепр в столице Украины.Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировало издание "Украинская правда", ссылаясь на соответствующее заявление министра внутренних дел страны Арсена Авакова.18 сентября неизвестный, который ехал на своем автомобиле через мост, внезапно остановился и произвел несколько выстрелов в воздух, расстреляв полицейский дрон. После этого он стал угрожать взрывом моста, держа в руке предмет с кнопкой.Движение по мосту, который соединяет оба берега украинской столицы и является одной из самых загруженных переправ, было перекрыто, а движение метропоездов на красной "ветке киевской подземки были частично остановлено.