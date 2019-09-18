Телеведущая настоящий эксперт по части красоты. Она всегда
выглядит ухоженной и сияющей. Между тем дочь Виктории Бони рассказала, как выглядит ее звездная мама без макияжа.
Телеведущая настоящий эксперт по части красоты. Она всегда
выглядит ухоженной и сияющей. Между тем дочь Виктории Бони рассказала, как выглядит ее звездная мама без макияжа.
В личном "Инстаграм" телеведущая опубликовала забавную
видеозапись. В кадре она и ее семилетняя дочь Анджелина Смерфит сидят на заднем
сидении авто. Наследница называет Викторию Боню "страшной".
"У мамы мейкап. Она вообще по-настоящему выглядит ужасно!" —
отмечает Анджелина.
На заявление дочери телеведущая отреагировала смехом.
Виктория Боня продолжила снимать разговорившуюся девочку.
"Некрасивая, только мейкап, ненастоящее лицо! Накрасилась, а
сама дома плохо выглядит. Она накрасила губы и обмазала все лицо, чтобы не было
видно прыщей, накрасила ресницы и отбелила зубы. А я ничего не делала!" – разоблачила
Викторию Анджелина.
После отметила, что ее наследница лукавит. Как оказалось,
у семилетней дочери звезды на момент записи ролика были накладные ресницы, о чем
телеведущая с удовольствием сообщила.
Ко всему прочему выяснилось, что поводом для ехидства Анджелины
стал запрет матери включать любимую музыку девочки. Таким образом малышка
решила отомстить родительнице. К слову, слова наследницы ни капли
не расстроили. Об этом сообщает .