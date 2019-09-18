Телеведущая настоящий эксперт по части красоты. Она всегда выглядит ухоженной и сияющей. Между тем дочь Виктории Бони рассказала, как выглядит ее звездная мама без макияжа.

Телеведущая настоящий эксперт по части красоты. Она всегдавыглядит ухоженной и сияющей. Между тем дочь Виктории Бони рассказала, как выглядит ее звездная мама без макияжа.В личном "Инстаграм" телеведущая опубликовала забавнуювидеозапись. В кадре она и ее семилетняя дочь Анджелина Смерфит сидят на заднемсидении авто. Наследница называет Викторию Боню "страшной"."У мамы мейкап. Она вообще по-настоящему выглядит ужасно!" —отмечает Анджелина.На заявление дочери телеведущая отреагировала смехом.Виктория Боня продолжила снимать разговорившуюся девочку."Некрасивая, только мейкап, ненастоящее лицо! Накрасилась, асама дома плохо выглядит. Она накрасила губы и обмазала все лицо, чтобы не быловидно прыщей, накрасила ресницы и отбелила зубы. А я ничего не делала!" – разоблачилаВикторию Анджелина.После отметила, что ее наследница лукавит. Как оказалось,у семилетней дочери звезды на момент записи ролика были накладные ресницы, о чемтелеведущая с удовольствием сообщила.Ко всему прочему выяснилось, что поводом для ехидства Анджелиныстал запрет матери включать любимую музыку девочки. Таким образом малышкарешила отомстить родительнице. К слову, слова наследницы ни каплине расстроили. Об этом сообщает .