Проверку инцидента с падением в кипяток мамы с ребенком начал новосибирский Следком. Напомним, накануне вечером молодая семья с коляской гуляла по тротуару на улице Ядринцевской. Внезапно под ногами у женщины провалился асфальт и вместе с 2-летним сыном она упала в кипящую воду.

Проверку инцидента с падением в кипяток мамы с ребенком начал новосибирский Следком. Напомним, накануне вечером молодая семья с коляской гуляла по тротуару на улице Ядринцевской. Внезапно под ногами у женщины провалился асфальт и вместе с 2-летним сыном она упала в кипящую воду. Следственный комитет России по Новосибирской области оперативно отреагировал на сообщение о ЧП в соцсетях и электронных СМИ."Новосибирские следователи инициировали проверку сведений по озвученной в средствах массовой информации о том, что женщина и ребенок получили ожоги при падении в яму с кипятком. По предварительным данным, правоохранители усмотрели в инциденте признаки состава преступления, предусмотренного статьей 238 Уголовного Кодекса об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности", — передает ГТРК "Новосибирск" со ссылкой на официальный сайт СК по региону.Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.