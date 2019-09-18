И сокращение территории застройки парка "Дружба" на 30%, сообщает пресс служба администрации города

Возможная застройка парковой зоны вновь стала краеугольным камнем в обсуждении "градостроительной конституции города. Еще весной этого года администрация города Владимира приняла решение о ее сокращении и переводе порядка 30% «приграничной» земли в земли рекреационного назначения. Соответствующие изменения отражены и в новой редакции Генплана. Главный архитектор города считает, что разного рода петиции вроде «Защитим парк «Дружба» от застройки» являются ничем иным, как недобросовестной попыткой ввести жителей в заблуждение.В свою очередь представитель инициативной группы противников строительства в районе бывшего совхоза «Вышка» Иван Ростовцев продолжает настаивать на полном запрете застройки данной территорииС другой стороны, еще год назад обсуждались варианты передачи частной земли на границе с лесопарком «Дружба» в состав особо охраняемых природных территорий. В настоящее время в администрации региона готовятся документы о проведении экологической экспертизы. И тогда, в случае признания этих земель особо охраняемой территорией, застройки на них не будет вовсе. А земля, к слову, находится в частном владении. И возможный запрет застройки вызвал резкую критику со стороны некоторых депутатов, убежденных, что областные и городские власти не вправе нарушать законные инвестиционные планы бизнеса, который платит налоги и развивает региональную экономику. "На сегодняшний момент территория лугопарка представляет собой 8 гектаров бурьяна, через который люди пробираются по протоптанной тропинке," - отмечают они, - "Территория нуждается в современном благоустройстве с учетом всех экологических требований, а противники этой непростой, но нужной жителям работы занимаются откровенной демагогией".