Кабинет министров Украины не спешит выполнять поручения президента Владимира Зеленского. Оказалось, что в проекте главного финансового документа отсутствуют средства на обещанный главой государства аудит жилищного фонда.
Кабинет министров Украины не спешит выполнять поручения президента Владимира Зеленского. Оказалось, что в проекте главного финансового документа отсутствуют средства на обещанный главой государства аудит жилищного фонда.
После обрушения четырехэтажного дома в Дрогобыче в августе
этого года Зеленский заявил о необходимости тщательно проверить дома, в которых
живут украинцы. Также президент призвал как можно скорее подготовить программу
по реконструкции старого жилья и возведения нового.
Судя по проекту бюджета на следующий год, аудита не будет,
написал на своей странице в "Фейсбук" глава Жилищного союза Украины
Александр Скубченко. "Проекта программы тоже нет, как и денег в проекте
бюджета под нее нет тоже. Дома так же будут рушиться и дальше", -
возмутился общественник.
Денег нет в проекте бюджета и на восстановление Донбасса,
хотя обещал выделить на это средства, заметил Скубченко. Неужели
новый кабинет министров игнорирует инициативы президента, задался вопросом
общественник.
"Главное – наобещать, реализовывать необязательно? Или
будет реакция президента на то, что кабмин не исполняет его же инициативы и
поручения?" – написал эксперт.
С 29 августа премьер-министром Украины стал 35-летний
адвокат Алексей Гончарук, соратник . Пост министра МВД в новом правительстве сохранил
Арсен Аваков. При этом в парламенте не исключили, что его могут уволить через
полгода.