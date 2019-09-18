Кабинет министров Украины не спешит выполнять поручения президента Владимира Зеленского. Оказалось, что в проекте главного финансового документа отсутствуют средства на обещанный главой государства аудит жилищного фонда.

Кабинет министров Украины не спешит выполнять поручения президента Владимира Зеленского. Оказалось, что в проекте главного финансового документа отсутствуют средства на обещанный главой государства аудит жилищного фонда.После обрушения четырехэтажного дома в Дрогобыче в августеэтого года Зеленский заявил о необходимости тщательно проверить дома, в которыхживут украинцы. Также президент призвал как можно скорее подготовить программупо реконструкции старого жилья и возведения нового.Судя по проекту бюджета на следующий год, аудита не будет,написал на своей странице в "Фейсбук" глава Жилищного союза УкраиныАлександр Скубченко. "Проекта программы тоже нет, как и денег в проектебюджета под нее нет тоже. Дома так же будут рушиться и дальше", -возмутился общественник.Денег нет в проекте бюджета и на восстановление Донбасса,хотя обещал выделить на это средства, заметил Скубченко. Неужелиновый кабинет министров игнорирует инициативы президента, задался вопросомобщественник."Главное – наобещать, реализовывать необязательно? Илибудет реакция президента на то, что кабмин не исполняет его же инициативы ипоручения?" – написал эксперт.С 29 августа премьер-министром Украины стал 35-летнийадвокат Алексей Гончарук, соратник . Пост министра МВД в новом правительстве сохранилАрсен Аваков. При этом в парламенте не исключили, что его могут уволить черезполгода.