Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, когда планирует завершить карьеру.

Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов рассказал о том, когда планирует завершить карьеру.Действующий чемпион абсолютного бойцовского турнира (UFC) рассказал, что в его силах провести еще не более четырех боев, но физическое состояние у него подходит к пику. Хабиб поведал, что его отец вышел в самый рассвет сил в 32-33 года."После 33 он (отец) чувствовал, что он уже на спаде", – поделился спортсмен с журналистами. Вероятно, он решил, что подобная учесть может постичь и его. Впрочем, боец планирует довести количество своих побед до 30. Отметим, что до этого он участвовал в 28 боях, из которых ни один не проиграл. В его активе ноль поражений.Нурмагомедов дал понять, что его отец и, одновременно, тренерАбдулманап Нурмагомедоввнимательно следит за состоянием сына. Мужчина рассказал, что если у Хабиба начнутся проблемы или недочеты на тренировках, то он обязательно сообщит об этом, передает его слова .Напомним, что основная слава Нурмагомедова-младшего пришла к нему после поединка, который состоялся 8 сентября. Состязание прошло в рамках турнирапод эгидой UFC. Тогда Хабиб победил своего американского противника – Дастина Порье. Россиянин использовал удушающий прием в третьем раунде. Таким образом спортсмен защитил свой пояс чемпиона.