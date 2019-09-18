Сегодня на защиту брошенных садов у "белого дома" вышли коммунисты России.

На заседании комитета по архитектуре и строительству горсовета, где разработчики представляли план развития областного центра, больше всего вопросов возникло двум зеленым зонам - восьми гектарам бывших полей совхоза "Вышка" и заброшенным садам у "белого дома".Экологии общественники выступали против застройки этих территорий.Но члены комитетарекомендовали горсовету принятьпредложения разработчиков, согласно которым эти территории могут быть застроены. Сегодня назащитуброшенных садов у "белого дома" вышли коммунисты России. У горадминистрации они выставили одиночный пикет. Правда, за протестующего отвечалруководитель отделения.Андрей Никольский, первый секретарь областного комитета партии «Коммунисты России»: «Пикет сейчас проходит около здания городской администрации, где находится совет народных депутатов. Будем проводить и дальше мероприятия. Но, как видите, противодействия есть. Пригнали не зря эту технику, специально, чтобы помешать нашему пикету. Но мы не остановимся и будем защищать интересы владимирцев».Нашжурналист не поленился и подошел к водителю поливальной машины. Оказалось, что техника выехала на дорогу в соответствии с расписанием.Нина Глизница