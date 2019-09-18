Певица Ольга Серябкина опубликовала на своей странице в Инстаграм новый пост. Осмелевшая артистка подняла важную тему секса.

Певица Ольга Серябкина опубликовала на своей странице в "Инстаграм" новый пост. Осмелевшая артистка подняла важную тему секса.Солистка недоумевает, почему, когда пишешь текст, в котором каким-то образом раскрывается тема секса, хочется заранее предупредить об этом. По ее мнению, дело не в возрастных ограничениях, а в том, что может появиться желание оправдаться перед людьми, которые увидят это."Типа, простите, что затрону тут такую неудобную для всех тему, о которой до сих пор не принято более-менее открыто говорить. Что странно. Ведь она касается абсолютно каждого, как ни крути", – высказалась Серябкина.Ольга считает, что проблемы сексуального характера появляются именно из-за стеснений, недосказанности и чувства стыда. На фоне неосведомленности рождаются комплексы и другие непредвиденные последствия.Артистка затронула тему женской невинности. По ее словам, она не является сторонником позиции, в которой культ девственности определяет ценность девушки."Я не пропагандирую сексуальную активность или, наоборот, пассивность. Я просто за то, чтобы всем было комфортно", – призналась Ольга.Солистка отметила, что нельзя оценивать человека только по наличию или отсутствию девственности. Нужно понимать, что у каждого свое индивидуальное отношение ко всему."Особенно к сексу, ведь секс – это единение. Но! Для меня он необязательный критерий полноценных отношений… Я считаю, что отношения становятся полноценными, когда в них просто есть чувства. Конечно, секс важен, но он всего лишь инструмент для раскрытия этих чувств, для их максимальной передачи", – подытожила Серябкина.