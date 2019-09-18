Пресс-служба онкоцентра имени Блохина опровергает информацию о закрытии детского отделения. Там пояснили, что отделение не закрывается, но временно приостанавливает госпитализацию, так как там идет ремонт.

Отделение химиотерапии гемобластозов НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии им. Блохина временно закрывает госпитализацию детей из-за ремонта.В пресс-службе "Интерфаксу" пояснили, что отделение не закрывается, но временно приостанавливает госпитализацию, так как там идет ремонт.Ранее появилась информация, что в воздухе и на поверхностях в онкобольнице были обнаружены плесневые грибы. Они могут привести к гнойно-септическим осложнениям. Из-за этого прием пациентов остановлен, началась поэтапная выписка.Центр имени Блохина находится на Каширском шоссе в Москве и является одной из крупнейших онкоклиник России. Это уже не первый скандал вокруг больницы. В августе появилась информация о массовых увольнениях врачей. В пресс-службе центра это опровергли и пояснили, что речь идет о незанятых вакансиях, сформированных еще в прошлом веке. А в декабре прошлого года в онкоцентре были найдены тела неизвестных людей, которые лежали в морге с начала 2000-х годов, так и не дождавшись вскрытия.