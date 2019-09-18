Неожиданно один из молодых людей, находившихся там, достал предмет, похожий на шило, и, угрожая мужчине, отобрал у него баллон, после чего компания скрылась на автомобиле...

Сотрудники уголовного розыска ОУР УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве и оперативники ОМВД России по району Очаково-Матвеевское задержали 23-летнего приезжего по подозрению в разбойном нападении на курьера.В отдел полиции поступило сообщение от курьера одной из организаций. По его словам, он доставил заказ – баллон с азотом – на Озерную улицу. Неожиданно один из молодых людей, находившихся там, достал предмет, похожий на шило, и, угрожая мужчине, отобрал у него баллон, после чего компания скрылась на автомобиле.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска УВД по ЗАО и оперативники территориального ОМВД установили местонахождение и задержали на улице Авиаторов подозреваемого. Им оказался 23-летний приезжий.Следователем ОМВД России по району Очаково-Матвеевское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». Молодой человек задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93