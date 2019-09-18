В образовательных учреждениях ведут ежедневный мониторинг комнатных температур

В образовательных учреждениях ведут ежедневный мониторинг комнатных температурВладимир уже готов к отопительному сезону. Сейчас в образовательных учреждениях ведут ежедневный мониторинг комнатных температур. Сейчас она достигает +20 градусов в школах и детских садах, но как только детям будет холодно, отопление сразу включат.На данный момент все 2836 многоквартирных дома подготовили к отопительному периоду, необходимые работы провели в полном объеме. Во всех подведомственных учреждениях социальной сферы заключили договоры с ресурсоснабжающими организациями. Имеются договоры на аварийно-техническое обслуживание.Объекты соцсферы, в том числе детские сады, школы, ДК и больницы начнут подключать к теплу в первую очередь - с 19-го сентября. Многоквартирные жилые дома - с 23-го сентября по утвержденному графику.