Украинская сторона напрямую саботировала выполнение поручений лидеров нормандского формата. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова в прямом эфире программы 60 минут.

Украинская сторона напрямую саботировала выполнение поручений лидеров нормандского формата. Об этом заявила глава МИД ДНР Наталья Никонорова в прямом эфире программы "60 минут".По ее словам, условия были изложены четко и однозначно, без дополнительных и альтернативных толкований: "Всего два пункта — это согласование "формулы Штайнмайера" в Минске Контактной группой и принятие решения по порядку дальнейшего разведения военных сил, а то есть устранения нарушений на участках Петровское и Золотое".Украина отказалась выполнять эти поручения, аргументируя тем, что столкнется с недопониманием общества, нет соответствующих полномочий у представителей и нет возможности влиять на парламент, который будет принимать ответ."Но ни один из аргументов не является состоятельным для принятия решений Минской Контактной группой. Поэтому выполнение этих поручений было сорвано", — подчеркнула дипломат.Никонорова опровергла версию о том, что украинцам могли подложить другие документы."Бумаги были распространены координатором от ОБСЕ, которые он получил напрямую от советников "нормандского формата" с соответствующими подписями, в том числе и господина Ермака. Поэтому здесь какие-либо другие документы одна из сторон не предоставляла", — заключила она.