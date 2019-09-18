В Омске женщина получила травму головы при попытке сделать селфи с травматическим пистолетом.

В Омске женщина получила травму головы при попытке сделать селфи с травматическим пистолетом."Взяла травматический пистолет, приставила дуло к голове, но вместо дисплея телефона нажала на спусковой крючок пистолета", — рассказал РИА Новости представитель Управления МВД по Омской области.Пострадавшую срочно доставили в больницу, сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает.Официальным владельцем травматики оказался мужчина, в доме которого и произошел инцидент. Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, оружие было должным образом зарегистрировано. Однако при обыске у хозяина квартиры были найдены самодельные нунчаки. В итоге в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Незаконное изготовление холодного оружия" УК РФ.