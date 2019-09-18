Блогер Лена Миро прокомментировала сообщения о приглашении Ксении Собчак работать на Первый канал. Лена убеждена, что такое назначение не спасет первую кнопку.

Блогер Лена Миро прокомментировала сообщения о приглашении Ксении Собчак работать на Первый канал. Лена убеждена, что такое назначение не спасет "первую кнопку".Материал дополняется