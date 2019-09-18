Блогер Лена Миро прокомментировала сообщения о приглашении Ксении Собчак на Первый канал. Она убеждена, что такое назначение не спасет кнопку.

Блогер Лена Миро прокомментировала сообщения о приглашении Ксении Собчак на Первый канал. Она убеждена, что такое назначение не спасет "кнопку".В своем новом посте в "Живом журнале" Лена Миро порассуждала о незавидной доле Первого канала. По ее данным, его рейтинги стремительно падают. "Люди перестали смотреть телевидение", – пояснила Лена. "Я поняла: Первому каналу хана. Аудитория Первого – это 60+, да и она сегодня редеет", – добавила блогер.Она убеждена, что пенсионеры успешно осваивают интернет. В результате за это Константину Эрнсту "прилетает по шапке". "Первый – это уже не канал, а так, тонкая струйка мочи пенсионера, страдающего простатитом", – привела тонкую метафору Миро.Она развила свою мысль: "На Первом нет качественного контента. Программы и сериалы, хоть и наполнены истеричными криками, из года в год повторяют одни и те же заношенные мысли. Мысли, которые даже самые умственно отсталые слои населения пережевали, переварили и смыли в унитаз".Блогер прокомментировала сообщения о том, будто на Первый пригласили работать Ксению Собчак. "То, что Константин Львович наконец-то проспался и понял, что его корабль уже не просто стоит на месте, а давно тонет, это, конечно, хорошо. То, что он решил спасать корабль с помощью потонувшего бревна, коим является Ксения Собчак, это плохо", – высказала свое мнение Лена.Она аргументировала такие мысли тем, что популярность давно прошла. " не понимает, что Ксюшадь – это позавчерашний день. Она сама морально устарела", – заявила блогер. Миро убеждена, что время светской львицы прошло "лет 12 назад".