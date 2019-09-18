В венецианской лагуне, недалек от острова Лидо, потерпел крушение скоростной катер, на борту которого находился гонщик Фабио Буцци. Сам Буцци и два его спутника погибли.

В венецианской лагуне, недалек от острова Лидо, потерпел крушение скоростной катер, на борту которого находился гонщик Фабио Буцци. Сам Буцци и два его спутника погибли.Как выяснилось, катер следовал из Монте-Карло в Венецию. 76-летний Буцци собирался установить новый рекорд, а именно добраться из Монте-Карло в Венецию менее, чем за 19 часов. На момент крушения катер находился в пути 18 часов 32 минуты. Новое достижение было бы наверняка установлено, если бы не авария. Причиной трагедии стала ошибка самого Буцци, не справившегося с управлением катера..Погибший Фабио Буцци известен тем, что создавал скоростные катера. Управляя ими, итальянский инженер установил несколько десятков рекордов скорости и времени прохождения различных дистанций, напоминает ТАСС.